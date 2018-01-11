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Eski çağlardan kalma kelebek fosilleri bulundu

Eski çağlardan kalma bir kayanın içinde kelebek ve güve fosilleri bulundu

Eski çağlardan kalma kelebek fosilleri bulundu

Eski çağlardan kalma bir kayanın içinde kelebek ve güve fosilleri bulundu.
Hollanda'daki Utrecht Üniversitesinden bilim adamlarının, Almanya'nın Hannover kentinden gelen ve milyonlarca yıllık olduğu belirtilen bir kayanın içinde "çok iyi korunmuş" kelebek ve güve fosilleri keşfettiği bildirildi.
Fosilleri bulunan bazı kelebek ve güvelerin, bugün hala yaşayan ve pipete benzer uzun bir dile sahip olan gruba ait olduğu belirtildi.
Araştırma ekibinden doktor Bas van de Schootbrugge, keşfin, hortum dilli kelebek grubunun evrimleşmesini yaklaşık 70 milyon yıl geriye götürdüğünü dile getirerek, "Bulgularımız, çiçeklerle bir arada evrim geçirdiği varsayılan bu grubun, aslında çok daha yaşlı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Günümüzden yaklaşık 205 milyon ila 142 milyon yıl öncesi Jura döneminde dünyaya, havadan polen yakalamak için şekerli bir nektar üreten, kozalaklı ağaç gibi açık tohumlu bitkiler egemendi. İlkel böceklerin, 130 milyon yıl önce ilk çiçekli bitkiler çıkana kadar bu nektarla beslendiği düşünülüyor.
Keşifle ilgili ayrıntılar "Science Advances" dergisinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kelebek ve güve #fosil
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