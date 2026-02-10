Eski CHP Ula Belediye Başkan Yardımcısı evinde ölü bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Oruç Özkan, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İlçede aktif siyasi geçmişiyle tanınan Özkan'ın cansız bedeniyle karşılaşan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Oruç Özkan, Ula siyasetinde önemli görevlerde bulunmuş bir isimdi. İlçede bir dönem Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özkan, son yerel seçim sürecinde de aktif rol alarak Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

Özkan'ın vefatının ardından gözler sağlık durumuna çevrildi. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiği öğrenilen Özkan'ın, ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.