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Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, biri emekli ikisi açığa alınan 3 eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

Eski emniyet müdürlerine FETÖ gözaltısı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, 2014 yılından sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen  ve açığa alınan 4. sınıf emniyet müdürleri H.M. ve H.Y. ile resen emekli İ.A.  hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince Sivas ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli  gözaltına alındı.
 
Sivas'ta getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri  için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #Sivas #Fetullahçı Terör Örgütü
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