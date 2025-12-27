Eski eş cinayeti davasında müebbet talebi: Cinayet görüntüleri izlenirken kimse başını kaldıramadı

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl önce boşandığı Hatice Ünlü'nün boğazını keserek öldüren ve yanındaki Hüseyin Ç.'nin şah damarını keserek ağır yaralayan eski koca M.K.'nin yargılamasına başladı.

Duruşma salonunda tutuklu sanık M.K., olaydan yaralı kurtulan müşteki Hüseyin Ç., maktul Hatice Ünlü'nün acılı ailesi, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

"KENDİMİ KAYBETTİM" SAVUNMASI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapsi istenen sanık M.K., mahkeme heyetine yaklaşık 1,5 saat süren bir savunma yaptı. Eski eşiyle boşanmalarına rağmen çocukları için görüştüklerini belirten sanık, sık sık tartıştıklarını ifade etti. Ünlü'yü çocuklarına kötü davranmakla suçlayan M.K., olaydan bir gün önce çocuğuna yönelik hareketleri nedeniyle büyük bir öfke duyduğunu uzun uzun anlattı. Ancak cinayet anına ilişkin detaylara girmekten kaçınan sanık, o sırada Ünlü'nün kendisine saldırdığını iddia ederek, eylemini "Kendimi kaybettim" sözleriyle açıklamaya çalıştı.

Saldırıda şah damarı kesilerek ağır yaralanan Hüseyin Ç. ise ifadesinde, sanığın olay günü elinde bıçakla koşarak üzerlerine geldiğini ve hiçbir konuşma geçmeden doğrudan Hatice Ünlü'ye saldırdığını belirtti. Kendisinin de darbe alması üzerine yardım çağırmak için uzaklaştığını söyleyen Hüseyin Ç., bu esnada saldırganın şiddetin dozunu artırdığını kaydetti. Müşteki, sanık M.K.'nin eski eşini yerde sürüklediğini, saçlarından tutup başını geriye çekerek boğazını kestiğini anlattı. Hüseyin Ç., cinayetin ardından sanığın kendisini kovaladığını ve park halindeki bir aracın etrafında 3-4 tur attıklarını söyledi.

SALON BU GÖRÜNTÜLERE BAKAMADI

Sanık avukatları, maktulün çocuklarına yaklaşımı ve sanıkla olan sorunlarına dair tanık dinletme talebinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı ise suçun vasfının değişebileceğine işaret ederek, sanıktan 'Canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla ek savunma alınmasını istedi. Ardından, cinayet anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Salondaki katılımcıların çoğu vahşet görüntülerine bakamazken, sanığın da video oynatıldığı sırada başını öne eğerek beklediği görüldü.

MAHKEMEDEN ARA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tanık dinletme talebini reddederken, çiftin müşterek çocuklarının pedagog eşliğinde dinlenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 14 Nisan tarihine ertelendi.

Dava konusu olay, 12 Nisan 2025 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana gelmişti. 42 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ünlü, boşandığı M.K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, yanında bulunan erkek arkadaşı Hüseyin Ç. (42) ise ağır yaralanmıştı.