Eski eş vahşetinde acı haber! 4 yaşındaki Öykü Naz da yaşam mücadelesini kaybetti

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne ile kızına ilk müdahaleyi parkta yaptıktan sonra yaralıları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Öykü Naz Kumsar ise tedaviye yanıt verebilmesi umuduyla Edirne'ye sevk edilmişti.