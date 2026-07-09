Eski eş vahşetinde acı haber! 4 yaşındaki Öykü Naz da yaşam mücadelesini kaybetti
Kırklareli'nde babasının düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan 4 yaşındaki Öykü Naz Kumsar, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata veda eden küçük çocuk, aynı saldırıda ölen annesinin yanına defnedildi.
İleri tedavi amacıyla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 4 yaşındaki Öykü Naz Kumsar, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi hastaneden alınarak Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazı sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından minik Öykü, daha önce toprağa verilen annesi Çisem Çalkantı'nın yanına defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Silahlı saldırı olayı, Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki mahalle parkında yaşanmıştı. Yusuf Kumsar, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Çisem Çalkantı ile parkta karşılaştı.
Yanındaki tabancayı ateşleyen Kumsar, eski eşi Çalkantı'yı ve öz kızı Öykü Naz'ı peş peşe vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne ile kızına ilk müdahaleyi parkta yaptıktan sonra yaralıları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Öykü Naz Kumsar ise tedaviye yanıt verebilmesi umuduyla Edirne'ye sevk edilmişti.
SALDIRGAN BABA ÖLÜ BULUNDU
Eski eşini ve kızını vurduktan sonra olay yerinden kaçan Yusuf Kumsar, daha sonra boş bir arazide ölü bulundu. Olayla ilgili tüm boyutların aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.