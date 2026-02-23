Eski eşini eşarbıyla boğmuştu: Antalya'daki vahşette iddianame tamamlandı

Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanık hakkındaki hukuki süreçte savcılık makamı, olaya ilişkin yürüttüğü detaylı soruşturmayı bitirerek iddianameyi hazırladı. İddianame kapsamında, tutuklu yargılanan Hızır Çelik'in "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ile "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılması istendi.

Olay, 11 Eylül 2025 Perşembe gecesi Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 32 yaşındaki Hızır Çelik, boşandığı eski eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, eski eşini eşarbıyla boğduktan sonra yüzüne yastık bastırarak hayatına son verdi.

CİNAYETİ 16 SAAT SONRA İTİRAF ETTİ

Cinayetin ardından evde yaklaşık 3 saat vakit geçiren zanlı, olay yerinden ayrıldı. Olaydan 16 saat sonra Hanım Biçer'in kardeşini telefonla arayan Çelik, cinayeti itiraf ederek, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Telefon görüşmesinin ardından Yeniköy Polis Amirliği'ne giden zanlı teslim oldu. İhbar üzerine Güzeloba Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kardeşinin cenazesini almak üzere morga giden ağabeylerden Resul Biçer, olay öncesine dair iddialarda bulundu. Resul Biçer, Hanım Biçer'in boşandıktan sonra çocuklarını göremediğini, Hızır Çelik'in ise eski eşinin bu durumunu fırsat bilip onu kandırarak eve götürdüğünü öne sürdü.

"TASARLANMIŞ BİR CİNAYET"

Kardeşinin planlı bir cinayete kurban gittiğini savunan diğer ağabey Recep Biçer ise faile en ağır cezanın verilmesini talep etti. Biçer, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yıllarca evli kaldılar, yapamadılar ve ayrıldılar. Ardından kardeşime iftiralar attı. Madem ihanet ettiğini düşünüyordu, gidip karşı tarafla hesaplaşacağına gelip kardeşimi öldürdü. Kardeşimi kandırdı, ev ayarladı ve planlı bir şekilde götürüp canına kıydı. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunu planlayarak yaptı, tasarlayarak programladı. Önceden öldürmek için plan kurmuş. Bilinçli ve isteyerek işledi"

Yeniköy Polis Amirliği'ne teslim olmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Hızır Çelik, adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti anlık bir öfkeyle işlediğini iddia ederek, "Eve beraber gittik, eski konuları açtı, o esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Hızır Çelik'in emniyette verdiği savunmaya da geniş yer ayrıldı. Eski eşiyle yeniden görüşmeye başladıklarını ve olay günü evde aralarında tartışma çıktığını öne süren şüpheli Çelik, süreci şu sözlerle anlattı:

"11.09.2025 günü eski eşim olan Hanım bana Whatsapp üzerinden, "Şu karanlık denizde ölmek her gün ölmekten iyidir" şeklinde video gönderdi. Ben de bunun üzerine aradım. Fakat cevap vermedi. Bu sırada sevgilim olan S.'nin evinde çocuklarımla bulunmaktaydım. Kız arkadaşıma çocukları onda kalmasını söyleyerek eski eşimin daha önce gittiği burada tacize uğradığından bahsettiği ve yolunu tarif ettiği yer olan denize kenarına gittim. Orada ne için bu şekilde video gönderdiğini ne olduğunu sordum. Bana ailesi ve çocuklarla ilgili sıkıntılardan bahsetti. Ben de her şeyin düzeleceğine dair konuşmalar yaptım. Ve daha önce emlakçıdan onun ve çocuklarımın kalması için kiraladığım eve götürmeye ikna ettim. Eve götürdüm. Olay günü eve davet ettiğimde evde olduğumuz sırada kız arkadaşım S.'nin bana çocuklarla fotoğraf atması üzerine eski eşim tartışma çıkarttı. 'Sen beni kandırıyorsun' dedi. Yarım saat onu sakinleştirmeye çalıştım. Sakinleşmedi. Erkekliğime ve onuruma laf söyledi. Yarım saat onu sakinleştirme çabası göstersem de sakinleşmeyerek üzerime saldırdı. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir halde ellerimle boğazına sarıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ondan sonra yatağın üzerinde olan eşarbı boğazına sardım. Eski eşime ait telefonu alarak evden ayrıldım. Sabah 09.00 gibi evden kalkarak eski eşimle benim düğünümüze ait fotoğrafları ve evlilik cüzdanını yakmak için inşaata gittim. Abim Rıdvan'a eski eşimi öldürdüğümü söyleyerek oradan ayrıldım. Ve Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek suçumu itiraf ettim. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım."

İddianamenin sonuç bölümünde, savcılık olayla ilgili toplanan delilleri sıraladı. Dosya kapsamında yer alan otopsi raporu, olay yeri inceleme keşifleri, güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarının bir bütün olarak değerlendirildiği belirtilerek şüphelinin cezalandırılması istendi.