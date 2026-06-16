Eski eşini katledip ablasına o fotoğrafı yolladı! Kan donduran ifşa: "Sıra sizde"

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi Demet Akarsu'yu 31 bıçak darbesiyle öldüren Halil Tezkorkmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İddianamede Tezkorkmaz'ın olaydan sonra Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anda fotoğrafını çekip ablasına gönderdiği, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın" mesajını attığı belirtildi.

Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Tezkorkmaz'ın davasında yeni tanık ifadeleri ortaya çıktı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA DURDURAMADI

Olay, 19 Temmuz 2025'te saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile eski eşi Halil Tezkorkmaz arasında yaşanan tartışmada Tezkorkmaz, Akarsu'yu defalarca bıçakladı. 31 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akarsu, kaldırıldığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akarsu'nun olay öncesinde sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alınarak tutuklandı. Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

"FOTOĞRAFINI ÇEKİP ABLASINA GÖNDERMİŞ"

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Tezkorkmaz'ın mutfaktan aldığı bıçakla Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı ve kanlar içinde yerde yattığı anda fotoğrafını çekip Akarsu'nun ablasına attığı yer buldu. Mesajı aldıktan sonra Akarsu'nun ablasının Tezkorkmaz'ı aradığı, Tezkorkmaz'ın da, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın" dediği belirtildi.

Sanık hakkında açılan dava Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama sürecine geçildi.

DURUŞMADA TANIK İFADELERİ KAN DONDURDU

Sanık Tezkorkmaz'ın yargılanılmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada öldürülen Akarsu'nun 24 yıllık arkadaşı olan S.G. tanık olarak dinlenildi. S.G. ifadesinde şu sözleri kaydetti:

"Demet evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet görüyordu. Demet'i hep aramaya çalıştım. Sürekli şiddet görüyordu. Sanık bizim görüşmemizi de istemiyordu. Bana korktuğunu söylüyordu"

Sanığın Pişkin Savunması: "Keşke Ben Ölseydim"

Tanık S.G.'nin doğruları söylemediğini savunan sanık Halil Tezkorkmaz ise mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tanıklar doğruları söylemiyor. Demet için her şeyimi feda ettim. Benim hayatımı mahvetti. Böyle olmasını istemezdim, keşke ben ölseydim"

Mahkeme heyeti, sanık Halil Tezkorkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.