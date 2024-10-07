Eski eşini sokakta tabancayla vurdu! Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, eşi eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Özge Polat, sağlık ekipleri tarafından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski eşini sokakta tabancayla vurdu! Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, eski eşi S.Y. tarafından tabancayla vuruldu.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özge Polat, sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Polat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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