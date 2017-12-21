Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski hakimin iki telefonunda da ByLock tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski hakimin iki telefonunda da ByLock programının tespit edildiği bildirildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, meslekten ihraç edilen, tutuklanan eski hakim Mehmet K, bulunduğu Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada eski hakim, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme başkanın, iki ayrı telefonunda da ByLock tespit edildiğini belirtmesi üzerine sanık, ByLock kullanmadığını iddia etti.



Sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediğinin sorulması üzerine de hakkındaki suçlamayı kabul etmeyip tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, eski hakim Mehmet K'nin tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için 15 Şubat 2018’e erteledi.

