Eski HDP ilçe başkanına terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklama

Muğla'da terör örgütü adına para topladığı iddia edilen eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı.

Eski HDP ilçe başkanına terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklama
Editör: Yağmur Biçen

Eski HDP Marmaris ilçe başkanı terör örgütüne para topladığı gerekçesiyle tutuklandı. 

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

Şüpheli, ifadesinde "A.İ'nin Muğla'da 2015’te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, A.İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.

Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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# hdp # terörist
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