Eski husumet yeniden alevlendi! Siverek'te akraba kavgasında 5 yaralı

Olay, Siverek ilçesine bağlı Örgülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.T., Z.T., A.T., Ç.T. ve K.G. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.