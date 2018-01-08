Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Burak Akın serbest bırakıldı
Burak Akın serbest bırakıldı

Eski İliç Belediye Başkanı Doğan'ın yargılandığı FETÖ davasında karar

Erzincan'daki FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski İliç Belediye Başkanı Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu ileri sürülen eski İliç Müftüsü Kara'nın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanık, bir yıl 8 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Eski İliç Belediye Başkanı Doğan'ın yargılandığı FETÖ davasında karar











Kaynak: AA
Etiketler; #Muhlis Doğan #karar #FETÖ/ PDY #Eski İliç Belediye Başkanı #Erzincan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Neymar zirvede, Ronaldo düşüşte
Sonraki Haber
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.