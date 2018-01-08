Erzincan'daki FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski İliç Belediye Başkanı Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu ileri sürülen eski İliç Müftüsü Kara'nın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanık, bir yıl 8 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

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