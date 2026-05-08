Eski kiracı dehşeti: 74 yaşındaki adamı sopayla öldüresiye dövdü

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde eski kiracı ile ev sahibi arasında yıllardır süren gerilim bu kez şiddet olayına dönüştü. 74 yaşındaki Taner Koz, eski kiracısı Hüseyin A. tarafından sokak ortasında sopayla darbedildi.

Olay, Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Taner Koz, 2018 yılında eşinin kanser tedavisi nedeniyle Bursa’ya gitmek zorunda kalınca iş yerini Hüseyin A. isimli şahsa kiraya verdi. Koz, kiracısının uzun süre kira ödemediğini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararıyla Hüseyin A.’nın kullandığı depo icra yoluyla tahliye edildi.

Tahliye sürecinin ardından taraflar arasındaki husumet büyüdü. Hüseyin A.’nın, Taner Koz’a, ailesine ve avukatına yönelik tehditlerde bulunduğu belirtildi. Bir süre sonra Hüseyin A.’nın, Koz’un evinin önünde bulunan Vakıflar’a ait parseli kiraladığı ve lastik tamiri yaptığı aracın tabelasını yaşlı adamın evinin önüne koyduğu aktarıldı.

Olay günü Taner Koz’un tabelayı kaldırmak istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hüseyin A., eline aldığı sopayla Taner Koz’a saldırdı.

Saldırıda yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Koz’un darp raporu aldığı ve saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

“BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PUSU KURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Yaşadıklarını anlatan Taner Koz, eski kiracısının uzun yıllar kira ödemediğini ve açılan davaların ardından tahliye edildiğini söyledi.

Koz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Beni sürekli ölümle tehdit ediyordu. Daha önce silahla evime ateş açtı. O olay nedeniyle ceza aldı ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra tehditlerine devam etti. Beni öldürmek için pusu kurduğunu düşünüyorum.”

Saldırı anını anlatan Koz, “Tabela ağırdı, çekerken yere düştü. O sırada koşarak üzerime geldi. İlk önce tokat attı, yere düştüm. Sonra elindeki odunla defalarca vurdu. Bütün vücudum mosmor oldu. Hastaneden darp raporu aldım” dedi.

AVUKAT: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM

Taner Koz’un avukatı İrfan Sütlüoğlu da müvekkilinin uzun süredir tehdit altında olduğunu belirtti.

Sütlüoğlu açıklamasında, “Müvekkilim yıllardır sistematik şekilde baskı ve tehdide maruz kalıyor. Daha önce silahlı saldırı yaşandı. Şimdi ise kamera kayıtlarına yansıyan çok ağır bir darp olayı var. Sadece müvekkilim değil, ben de ölüm tehditleri alıyorum. Telefonla aranıp hakarete uğruyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukat Sütlüoğlu, saldırgan hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.