Eski kız arkadaş meselesi cinayetle bitmişti! 19 yaşındaki Celal Can'ın öldürüldüğü kavgada sanıktan dikkat çeken savunma

Zonguldak'ta yaşanan ve 19 yaşındaki Celal Can Er'in hayatını kaybettiği bıçaklı cinayetin sanığı Y.C., ilk kez hakim karşısına çıktı.

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgilere göre olay 15 Ağustos gecesi Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşandı. Y.C.'nin, eski kız arkadaşına sosyal medyadan takip isteği gönderdiği iddiası üzerine iki taraf arasında husumet doğmuş, bu gerginlik Celal Can Er ile Y.C.'yi karşı karşıya getirmişti. Sokakta büyüyen kavga sırasında Y.C., 26 santimetre uzunluğundaki bir ekmek bıçağıyla Er'i ağır şekilde yaraladı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Celal Can Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmayıp polis ekiplerine teslim olan Y.C. ise gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIKTAN İLK SAVUNMA

Dava, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. "Kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Y.C., mahkemedeki ilk ifadesinde, kavganın kaynağı olarak gösterilen "takip isteği gönderme" iddiasının aslında iki yıl önceye dayandığını öne sürdü. Sanık, olayı şu sözlerle anlattı: "Eskiden tanımadığım biri bana yazmıştı, konuşmuştuk. Celal Can beni arayıp söyleyince durumu ona anlattım hatta konuşmaların ekran görüntülerini de ilettim. 2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık. Asker eğlenceme geldiğinde 'iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış' demişti. Bir arkadaşımın arabasına bakmaya gitmiştim dönerken K.M.'yi gördüm muhabbet ettik ben eve gittim. Akşam beni bilmediğim bir numara ısrarla aradı. Celal Can beni çağırıyordu, ısrar etti, evime gelebileceğini falan söyledi. Çok istemesem de taksiyle gittim. Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti. Kendisini yapma etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3'üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar."

Duruşmayı takip eden Celal Can Er'in annesi Mehtap Çakmak, oğlunun kasıtlı olarak öldürüldüğünü savundu. Çakmak mahkemede, "Öfkeyle oldu hadi neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma kapsamında olaya tanıklık eden kişiler de dinlendi. Sanık tarafının avukatı söz aldı ve müvekkilinin etrafının sarılmış olması nedeniyle eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

DOSYA KASIM AYINA ERTELENDİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Y.C.'nin tutukluluk halinin sürmesine hükmetti. Dosyada bulunan eksikliklerin tamamlanabilmesi için duruşma 10 Kasım 2026 tarihine ertelendi.