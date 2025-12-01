Eski Kızılay başkanının kızı Zehra Kınık Demir yeniden hakim karşısında : İstinaf kararı bozdu

İstanbul Beykoz’da 9 Temmuz’da gerçekleşen ve seyir halindeki motosiklete çarpma sonucu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili dava, yeniden yargılama süreciyle devam ediyor.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı olan tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, başlangıçta “taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Ancak, dosyanın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü bozma kararı aldı. Ceza Dairesi, kazada yaralanan diğer şahısların şikayetlerini geri çekmesi nedeniyle, Kınık'ın yalnızca “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı tekrar Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

SANIK DEMİR: “KONTROLLÜ ŞEKİLDE YOLA ÇIKTIM”

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Fatma Zehra Kınık Demir, yeniden hâkim karşısına çıktı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir ile taraf avukatları iştirak etti.

Sanık Demir, duruşmada kazaya ilişkin beyanlarını yineledi: "Merhuma rahmet diliyorum, ailesine ise sabır diliyorum. Onların üzüntüsünü paylaşıyorum. Tüm kontrollerimi yaptıktan sonra minibüsün bana yol vermesi ile kontrollü şekilde yola çıktım. Yolun ortasında süratli şekilde motosikletin hızlı gelmesiyle çarptım. Kaza bu şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Yeniden görülen dava kapsamında esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, çarpıcı bir noktaya değindi. Savcı, müştekilerden Muammer Kızıl’ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk’ün ise İstinaf aşamasında şikayetlerinden vazgeçtiğini kaydetti. Bu nedenle savcı, sanığın sadece "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmak üzere mahkeme heyetinden ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, taraflara süre verilmesi kararıyla duruşmayı 18 Aralık tarihine erteledi.