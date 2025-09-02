Eski kulüp başkanının cinayetinde yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Çekmeköy’de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet zanlısı Efe H. ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, 27 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bir kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırganın Efe H. olduğu belirlenmişti.

Olay yerinden kaçan Efe H.’nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan emniyet birimleri, şüphelinin yurt dışına kaçırılmak üzere Edirne’ye götürüldüğünü tespit etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda Efe H. ile birlikte ona yardım eden Cenk E., Doğan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Ayşegül A. gözaltına alındı. Zanlının, insan kaçakçıları aracılığıyla sınır dışına çıkarılmak üzere organizasyon yaptığı tespit edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs da Edirne’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında 2 kadının da bulunduğu 6 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından, Tuncay Meriç’e silahla ateş eden Efe H. ve ona yardım ettiği tespit edilen 5 kişi, “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

