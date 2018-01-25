İzmir'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık eski Menemen Emniyet Müdürü Atay'ın yargılanmasına devam edildi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık eski Menemen Emniyet Müdürü Kamil Atay'ın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Atay ve avukatı hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, Atay, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock değerlendirme ve tespit tutanağında bazı yanlış ve çelişkiler olduğunu, bu programı kullanmadığını iddia etti.



ByLock'u hangi tarihte kurduğu ve kullandığının net olarak belirtilmediğini ileri süren Atay, geçen duruşmada FETÖ'nün mahrem imamlar sınıfından olduğuna ilişkin suçlamayı kabul etmediğini anımsattı. Sanık, flaş bellek ya da SD micro kartta çıktığı belirtilen bilgilerde, çocukları, eşi ve kendisiyle ilgili herkesin bilemeyeceği önemli detayların yer aldığını savundu.



Hiçbir terör örgütünün, üyeleriyle ilgili bilgiyi bu kadar net yazmayacağını öne süren Atay, hakkında FETÖ ile bağlantısının olduğuna dair somut bir delil olmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Eski Menemen Emniyet Müdürü Kamil Atay, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklanmış ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.