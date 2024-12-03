Eski muhtara bıçaklı saldırı!

Safranbolu ilçesinin Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde bu akşam saatlerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Ercan T. ile Koray S. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesiyle birlikte, Koray S. yanındaki bıçağı çıkararak Ercan T.’yi bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, Ercan T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından, Ercan T. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ercan T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından, Ercan T.’nin bir dönem Safranbolu’nun muhtarlığını yaptığı öğrenildi. Polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.