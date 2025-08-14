Eski patronunu sokak ortasında vurdu! Çorum’da pompalı dehşet

Çorum’da eski çalışan ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle ateş açılan iş yeri sahibi bacağından yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eski patronunu sokak ortasında vurdu! Çorum’da pompalı dehşet
Yayınlanma:

Çorum’un Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak üzerindeki oto yıkamacıya gelen eski çalışan S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. S.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.F.A.’ya ateş etti. Bacağından yaralanan iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan S.K.’nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Bu canlı, kaybettiği gözünü geri getiriyor!Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Bu canlı, kaybettiği gözünü geri getiriyor!Bilim ve Teknoloji
Yolcu otobüsünün önünü kesti! Ehliyetsiz sürücüye rekor cezaYolcu otobüsünün önünü kesti! Ehliyetsiz sürücüye rekor cezaYurt
İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Petrol tankeri arızalandı, gemi trafiği durduİstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Petrol tankeri arızalandı, gemi trafiği durduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu