Eski patronunu sokak ortasında vurdu! Çorum’da pompalı dehşet

Çorum’un Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak üzerindeki oto yıkamacıya gelen eski çalışan S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. S.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.F.A.’ya ateş etti. Bacağından yaralanan iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan S.K.’nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.