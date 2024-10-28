Eski polis memuru 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Samsun'un Atakum ilçesinde eski bir polis memuru, 8. kattaki evinden atlayarak intihar etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski polis memuru 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
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 Olay, Atakum ilçesinin Atakent Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra son olarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 37 yaşındaki Oğuz Doğan, yaklaşık 1.5 ay önce geçirdiği bir soruşturma sonucunda meslekten ihraç edilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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