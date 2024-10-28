Eski polis memuru 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Olay, Atakum ilçesinin Atakent Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra son olarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 37 yaşındaki Oğuz Doğan, yaklaşık 1.5 ay önce geçirdiği bir soruşturma sonucunda meslekten ihraç edilmişti.