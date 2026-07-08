Eski sevgilisini darbederek öldürmüştü: Mahkemede dikkat çeken savunma: "Cinnet geçirdim"

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokakta darbederek öldüren tutuklu sanık O.G.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada yeni duruşma görüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eski sevgilisini darbederek öldürmüştü: Mahkemede dikkat çeken savunma: "Cinnet geçirdim"
Yayınlanma:

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık O.G. yeniden hakim karşısına çıktı. Gerçekleşen celseye maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve tarafların avukatları katılım sağladı.

MAHKEMEDE "CİNNET" SAVUNMASI YAPTI

Yargılama sırasında mahkeme başkanının söz verdiği tutuklu sanık O.G., cinayet günü Fatma Kara'nın ağır hakaretlerine maruz kaldığını ve bu durum karşısında kendini kaybettiğini öne sürdü. Sanık O.G., "Olaydan çok büyük pişmanım. Fatma, ailem hakkında olay gecesi çok ağır hakaretler etti. O an adeta cinnet geçirdim. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından dosyada yer alan tanıkların beyanları dinlendi. Sürecin sonunda ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık O.G.'nin mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek davanın bir sonraki duruşmasının 14 Temmuz'da görülmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 11 Mart 2025 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki O.G., 27 yaşındaki eski sevgilisi Fatma Kara ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Kara'yı darbederek ağır yaraladı. Darbedilen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı ve bu belge mahkemece kabul edildi.

Yargılama sürecinde dosyaya giren bir diğer detaya göre, Fatma Kara'nın hayattayken sanık hakkında yasal işlem başlattığı ortaya çıktı. Kara'nın, ölümünden önce O.G. hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açtığı belirlendi. Bu dava sonucunda, cinayetten aylar sonra 18 Haziran 2025 tarihinde sanık O.G.'ye mahkeme tarafından herhangi bir indirim uygulanmaksızın 9 ay hapis cezası verildi.

Malatya'da kahreden olay! Kayısı bahçesinde başını ağaca çarpan çiftçi hayatını kaybettiMalatya'da kahreden olay! Kayısı bahçesinde başını ağaca çarpan çiftçi hayatını kaybettiYurt
Hürmüz Boğazı krizinde yeni gelişme! İran ve Katar dışişleri bakanları görüştüHürmüz Boğazı krizinde yeni gelişme! İran ve Katar dışişleri bakanları görüştüDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir cinayet
Günün Manşetleri
Perinçek'ten NATO Zirvesi sonrası ilk yorum
Elazığ'da organize suç örgütü davası karara bağlandı
İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 sanık tahliye edildi
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin!
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
Çok Okunanlar
3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
İstanbul 9 Temmuz kesintisi programı İstanbul 9 Temmuz kesintisi programı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu