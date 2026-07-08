Eski sevgilisini darbederek öldürmüştü: Mahkemede dikkat çeken savunma: "Cinnet geçirdim"

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık O.G. yeniden hakim karşısına çıktı. Gerçekleşen celseye maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve tarafların avukatları katılım sağladı.

MAHKEMEDE "CİNNET" SAVUNMASI YAPTI

Yargılama sırasında mahkeme başkanının söz verdiği tutuklu sanık O.G., cinayet günü Fatma Kara'nın ağır hakaretlerine maruz kaldığını ve bu durum karşısında kendini kaybettiğini öne sürdü. Sanık O.G., "Olaydan çok büyük pişmanım. Fatma, ailem hakkında olay gecesi çok ağır hakaretler etti. O an adeta cinnet geçirdim. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından dosyada yer alan tanıkların beyanları dinlendi. Sürecin sonunda ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık O.G.'nin mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek davanın bir sonraki duruşmasının 14 Temmuz'da görülmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 11 Mart 2025 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki O.G., 27 yaşındaki eski sevgilisi Fatma Kara ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Kara'yı darbederek ağır yaraladı. Darbedilen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı ve bu belge mahkemece kabul edildi.

Yargılama sürecinde dosyaya giren bir diğer detaya göre, Fatma Kara'nın hayattayken sanık hakkında yasal işlem başlattığı ortaya çıktı. Kara'nın, ölümünden önce O.G. hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açtığı belirlendi. Bu dava sonucunda, cinayetten aylar sonra 18 Haziran 2025 tarihinde sanık O.G.'ye mahkeme tarafından herhangi bir indirim uygulanmaksızın 9 ay hapis cezası verildi.