Eski sevgilisini sokak ortasında döverek öldürmüştü! Fatma Kara cinayetinde karar

Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Olgun G.'nin yargılandığı davanın 14 Temmuz'daki duruşmasında karar çıktı. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 35 yaşındaki sanığa 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın yaptığı savunmaların tamamen üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi ve cinayeti kasten işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KARARA GİRDİ

Davanın gerekçeli kararında olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarına da ayrıntılı olarak yer verildi. İncelenen kayıtlarda, sanığın öldürdüğü Fatma Kara'yı boyun kısmından tutarak yaklaşık 4 metre boyunca sürüklediği tespit edildi. Akabinde kadını yere yatıran sanığın, maktulün vücudunu 3 defa havaya kaldırıp yere vurduğu ve onu bu halde olay yerinde bıraktığına dikkat çekildi. Mahkeme, Fatma Kara'nın ölümünün sanık Olgun G.'nin bu eyleminden ileri geldiğinin açıkça anlaşıldığını belirterek karara hükmetti.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Sanık Olgun G., mahkemedeki beyanlarında maktulün hakaret dolu sözleriyle erkeklik gururunun kırıldığını ve bu sebeple bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti. Ancak mahkeme heyeti, bu sözlerin soyut beyan kapsamında kaldığına kanaat getirerek sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Cezada herhangi bir indirim yoluna gitmeyen heyet, sanığın samimi şekilde pişmanlığını söz ve davranışlarıyla ortaya koymamasını da gerekçeli kararına ekledi. Cezanın caydırıcı olması gereken etkisi ve uyarma amacı doğrultusunda umulan yarar göz önünde bulundurularak, varılan kanaate göre tahfif (indirim) sebeplerinin oluşmadığı anlaşıldığından sanığa iyi hal indirimi de uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

Kadın cinayetiyle sonuçlanan olay, 11 Mart tarihinde saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta yaşanmıştı. 27 yaşındaki Fatma Kara, sokak üzerinde bulunan bir parkta eski sevgilisi Olgun G. ile buluştu. İkili arasında başlayan tartışmanın hızla büyümesi üzerine Olgun G., genç kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır şekilde yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri saldırgan Olgun G.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verilmişti.