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Eski Terme İlçe Jandarma Komutanı Gülman'a hapis cezası

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Terme İlçe Jandarma Komutanı Gülman'a 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Eski Terme İlçe Jandarma Komutanı Gülman'a hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Terme İlçe Jandarma Komutanı Hacı Gülman, 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gülman, Vezirköprü Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen Gülman, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece halkın yanında olduğunu öne sürdü.

ByLock iddiasını reddeden Gülman, "Kesinlikle ByLock kullanmadım. Beraatımı talep ediyorum. 1,5 yıldır yatıyorum. Ben devletimin, milletimin yanındayım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Gülman, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanıyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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