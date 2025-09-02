Eski Ziraat Odası Başkanı öldürülmüştü: 8 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda silahla vurularak öldürülen eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 8’i tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklandı.

Olay, Birecik’e bağlı kırsal Güvenir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Hıdır Çakmak’ın oğlu ile akrabası Salih Ç. arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı nedeniyle Birecik ilçe merkezinde tartışma yaşandı.

Tarafların kırsal mahalleye dönüp olayı aile büyüklerine anlatmasının ardından, Mehmet Hıdır Çakmak anlaşmazlığın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. Ancak Çakmak’ın geldiğini gören karşı taraftakilerin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

