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Eskişehir'de adliyeye getirilen şüpheli 3. kattan atladı

Eskişehir'de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede 3. kattan atlayan şüpheli yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de adliyeye getirilen şüpheli 3. kattan atladı

Aşağı Çağlan Mahallesi'nde ikamet eden ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince gözaltına alınan 41 yaşındaki M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu için jandarma nezaretinde Adalet Sarayı'na getirilen M.K, elleri kelepçeli halde 3. kattan atladı.

Adalet Sarayı'nın zeminine düşüp ağır yaralanan M.K, sağlık ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. M.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #şüpheli #adliye #intihar
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