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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de çıkan bıçakkavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Karargah Sokak'ta Yılmaz Yıldırım (38) ile Hüseyin G. ve arkadaşı Özkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldırım bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüphelilerin, Eskibağlar Mahallesi Akıcı Sokak'taki evde olduklarını belirledi. 

Zanlılar, polisin düzenlediği operasyonda suç aleti bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan Hüseyin G. ve Özkan Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #Bıçak #kavga #ölğ #tartışma
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