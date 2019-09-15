banner977

banner1066

Eskişehir'de iş kazası: Yakup Ağralı hayatını kaybetti

Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

YURT 15.09.2019, 09:27
Eskişehir'de iş kazası: Yakup Ağralı hayatını kaybetti

Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Eskişehir-Alpu kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki "beton hunisi"ndeyken dengesini yitirerek zemine düştü.

Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakup Ağralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: AA
#Eskişehir
Yorumlar (0)
22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P