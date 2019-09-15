Eskişehir'de iş kazası: Yakup Ağralı hayatını kaybetti
Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
YURT 15.09.2019, 09:27
Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Eskişehir-Alpu kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki "beton hunisi"ndeyken dengesini yitirerek zemine düştü.
Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakup Ağralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA
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