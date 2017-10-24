Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Eskişehir'de masaj salonunda olay! Silah çekildi...

ESKİŞEHİR'de bir masaj salonu çalışanı Yasemin S.'nin ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavga çıktı. Kuru sıkı tabancanın ateşlendiği kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Eskişehir'de masaj salonunda olay! Silah çekildi...

ESKİŞEHİR'de bir masaj salonu çalışanı Yasemin S.'nin ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavga çıktı.

Kuru sıkı tabancanın ateşlendiği kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak'ta meydana geldi. Bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Yasemin S.'yi işyerinden almaya gelen ailesi ile erkek arkadaşı Volkan G. arasında tartışma çıktı.

Sokakta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Volkan G. yanında taşıdığı kurusıkı tabancayı çıkartarak 4 el ateş etti.

Yasemin S.'nin yakınları da Volkan G.'ye saldırdı. Kavgaya olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. 

Hafif şekilde yaralanan Volkan G. ile Yasemin S.'nin bir yakını olan kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olaya kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Eskişehir #Masaj salonu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Nişanlısı reddedince dehşet saçtı
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı... Belediyelere imar teftişi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.