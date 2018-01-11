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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İnönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Erdağ idaresindeki 77 AE 628 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Eray Erdağ, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Muammer Erdağ, Yunus Emre Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #trafik kazası #inönü
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