Eskişehir'in İnönü ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muammer Erdağ idaresindeki 77 AE 628 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Eray Erdağ, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Muammer Erdağ, Yunus Emre Hastanesine kaldırıldı.
İnönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.