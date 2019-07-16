Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
1 asker şehit oldu
1 asker şehit oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demirel'in kullandığı 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada Figen Demirel (50), Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti. 

Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #çifteler #trafik kazası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.