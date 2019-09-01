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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin daha önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 12,49 gram reçine esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #polis #operasyon #Eskişehir
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