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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2,70 gram sentetik uyuşturucu, 10,71 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'üne uyuşturucu kullanmak, 3'üne ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Fuat Y, Aycan Y. ile Murat P. tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #uyuşturucu operasyonu
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