Eskişehir'de yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Yüksel Gül yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 BK 6799 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara karayolunun 19. kilometresinde Ramazan Güzle'nin kullandığı 26 ZB 388 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Gül ile otobüste bulunan 14 yolcu yaralandı.
Eskişehir'de yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
Eskişehir'de yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
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