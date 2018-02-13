İki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Döymaz (28) ve arkadaşı Erdal Özdemir'i (31) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı Arif Ş'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Arif Ş, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Mustafa Döymaz ve arkadaşı Erdal Özdemir, dün alacaklarının bulunduğu Arif Ş'nin (27) Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki evine gitmiş, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Ş, evinde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş ederek öldürmüştü.