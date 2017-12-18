Edirne'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı emniyet amiri Erkan Soydan, Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi.

Edirne'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı emniyet amiri Erkan Soydan, Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi.Soydan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yükselile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından eski emniyet müdür yardımcısı Mustafa Aygün, eski şube müdürü Mustafa Arık ile emniyet amiri Erkan Soydan'ın tutuklanmasını istendi. Mustafa Arık tutuklandı, Mustafa Aygün ve Erkan Soydan ise yakalanamadı.



Firari sanıklardan eski emniyet amiri Erkan Soydan ile FETÖ'nün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı öne sürülen öğretmen eşi ile 2 çocuğu, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken dün Edirne'de yakalandı. Eskişehir'e getirilen Erkan Soydan, bugün polisler tarafından adliyeye sevk edildi.Soydan, adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.