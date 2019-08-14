Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın ilçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda başladı.
Alevlere Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, Karaçam ormanında etkili olan alevler, kontrol altına alındı.
Çalışmalar sabaha kadar sürdü. Yaklaşık 30 hektarlık alanda soğutma çalışmasına başlandı.
Çalışmalara, çevre illerden gelen orman işçileri, dozerler, iki yangın söndürme helikopteri, 16 arazöz ve bölge halkı destek verdi.
Bir yangın da İzmir'de çıktı. Bayındır ilçesinde zeytinlik ve bahçelerin bulunduğu alandaki yangına müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'nde de zeytinlikler yandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki alevler nedeniyle 20 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
ulusal.com.tr
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