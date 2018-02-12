Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 9 Şubat'ta Eskişehir, İstanbul, Bilecik ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. 6 aylık hamile kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılar arasındaki 13 yaşındaki çocuk ise ilgili mahkemeye sevk edilecek.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, Bilecik ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan arama ve kontrollerde 584,54 gram sentetik kannabinoid, 161,30 gram toz esrar, 31,30 gram kubar esrar, 12,15 gram kokain, 56 sentetik uyuşturucu hap, 1,43 gram "skunk" ile 2 ruhsatsız tüfek ve 24 fişek ele geçirilmişti.