Kültür Başkenti Eskişehir'de "Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi" hizmete açıldı. Usta sanatçı Kıraç'da etkinlik kapsamında konser verdi.

Eskişehir Günday Parkı ile daha da güzelleşti. Törenle birlikte yurttaşların hizmetine sunuldu.



Açılış töreninde 5 bin kişiye hem çiçek tohumu hem çiçek dağıtıldı.



Hamamyolu projesinin açılışında Odunpazarı’nda yürütülen başta cam sanatı, ahşap sanatı ve ressamların performansları da canlı olarak sergilendi.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de etkinliğe katıldı.



Avrupa Ödüllü ‘Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme” projesinin açılışı festival havasında geçti.



Usta sanatçı Kıraç da Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.





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