Eskişehir Valiliği açıkladı: Hız limiti düşürüldü!

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yapıya göre, il merkezinin geçiş yaptığı Ankara-Bursa (D200) karayolunun 14. ve 35. kilometreleri arasında bazı araç türlerinin hız limitleri düşürüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eskişehir Valiliği açıkladı: Hız limiti düşürüldü!
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda; otomobil (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) türü araçların hız limiti zamanı 82 kilometre olarak belirlendi.

Kamyon, çekici (N2)-(N3), otobüs (M2)-(M3) ve motosiklet türü araçlar (L3, L4, L5, L7) için ise hız sınırı 70 kilometre olarak belirlendi. Bu düzenlemenin 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla gizli bilgilerinin girileceği açıklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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