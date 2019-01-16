Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildi. Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilecek.

Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün ara verileceği bildirildi.



Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.





Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilecek.

Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.