Eskişehir'de 15 yaşındaki Yağmur Aybaş kayboldu! Kan donduran iddia

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yağmur Aybaş'ın bulunması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kayıp kızın, evden ayrılmadan birkaç gün önce annesine "Biri beni aradı, kaçıracağını söyledi" dediği iddiası ise olayın ciddiyetini artırdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi İstiklal Santral Sokak'ta meydana geldi. Yaşadığı evden ayrılan 15 yaşındaki Yağmur Aybaş, bir daha geri dönmedi. Telefonu tamamen kapalı olan ve kendisinden hiçbir şekilde haber alamayan ebeveynleri, büyük bir endişeyle durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Ailenin resmi müracaatının ardından polis ekipleri kayıp kızın bulunması için titiz bir çalışma başlattı.

"Kaçırılacağını Söylemişti"

Kızlarının hayatından endişe eden acılı aile, daha önce evden uzaklaşma gibi bir durumun asla yaşanmadığını vurguladı. Öte yandan, arama çalışmalarının seyrini değiştirebilecek çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yağmur'un kaybolmadan 2-3 gün önce annesine, "Biri beni aradı, beni kaçıracağını söyledi, ben de onu engelledim" dediği öne sürüldü.

Polis ekipleri bu gizemli telefon araması iddiası üzerine teknik inceleme başlatırken, aile gözü yaşlı bir şekilde kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Yağmur Aybaş'ı gören, yerini bilen veya durumdan haberdar olan vatandaşların insaniyet namına 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica ediliyor.

