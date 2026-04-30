Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyası: DNA iziyle yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Hamdi Karakuş'un dosyası, yıllar sonra bir tüfek dipçiğinde bulunan DNA iziyle aydınlandı.

SAHTE JANDARMA KILIĞINDA KAÇIRDILAR

Olayın geçmişi 17 Temmuz 2005 tarihine dayanıyor. Hamdi Karakuş, Çardaközü Mahallesi'nde husumetlisi olduğu öne sürülen kişiler tarafından kovalanarak darbedildi. Bu saldırı sırasında atılan taşlar nedeniyle Karakuş, bir gözünde görme kaybı yaşadı. Aynı grup, bu olaydan yaklaşık bir ay sonra, 23 Ağustos 2005 gecesi saat 01.00 sularında kendilerini jandarma olarak tanıtarak yeniden ortaya çıktı. Çardaközü Mahallesi'ndeki kahvehaneden evine dönen Karakuş'un ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayan şüpheliler, adamı Ankara'nın Mamak ilçesine götürdü. Burada yeniden darbedilen Karakuş, kendi imkanlarıyla köyüne dönmeyi başardı.

Yaşanan bu şiddet olaylarının ardından Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 gecesi 42 yaşındayken tamamen ortadan kayboldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Karakuş, mahalle camisinin yanından zorla kaçırıldı ve o tarihten itibaren kendisinden bir daha haber alınamadı.

20 YILLIK DÜĞÜMÜ TÜFEK DİPÇİĞİ ÇÖZDÜ

Kayıp dosyasının akıbetini araştırmak üzere JASAT timleri soruşturmayı yeniden başlattı. Yürütülen geniş çaplı çalışmalar sonucunda, Karakuş'un son kaçırılma olayında kullanıldığı tespit edilen bir tüfeğin dipçiğindeki kırık plastik parçasından DNA örneği alındı. İncelemeler sonucunda bu DNA'nın Hamdi Karakuş ile eşleşmesi soruşturmanın boyutunu değiştirdi.

CESET HALA KAYIP

Elde edilen DNA eşleşmesinin ardından dosyayı derinleştiren jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kalan 10 şüpheli ise bugün Sivrihisar ilçesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kayıp olan Hamdi Karakuş'un cesedinin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.