Eskişehir'de acı olay! Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hüzünlü olay, bugün öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamam Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hamamda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Javıd Soltanı isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesiyle birlikte hamama girdi. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden rahatsızlanan çocuk, yere yığıldı. Çocuğun fenalaştığını gören ailesi ve hamam görevlileri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dakikalara Karşı Kalp Masajı Yapıldı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü şahitleri, hamamdan bilinci tamamen kapalı halde çıkarılan talihsiz çocuğa sağlık ekiplerinin ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptığını belirtti.

İlk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne acil koduyla kaldırılan Javıd Soltanı, doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği hamamda geniş çaplı bir inceleme başlatırken, 12 yaşındaki Javıd’ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.