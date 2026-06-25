Eskişehir'de acı olay: Soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını haybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, ailesi tarafından beslendiği sırada soluk borusuna mama kaçan iki buçuk yaşındaki S.K.G., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailesinin kendi imkanlarıyla acile yetiştirdiği küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak üzerinde meydana geldi. İki buçuk yaşındaki erkek çocuk S.K.G.'nin, evde ailesi tarafından kendisine mama yedirildiği esnada bir anda nefesi kesildi.
AİLE KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Çocuğun aniden fenalaşması üzerine paniğe kapılan aile, vakit kaybetmeden kendi imkanlarıyla S.K.G.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Acil servise ulaştırılmasının ardından hızla tedavi altına alınan talihsiz çocuğa doktorlar tarafından müdahale edildi. Ancak sağlık ekiplerinin hastanede gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen küçük çocuk hayata döndürülemedi.
Hastanede yapılan ilk tespitler neticesinde, çocuğun yediği mamanın soluk borusuna kaçması sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Meydana gelen bu ölüm olayının ardından yetkililer tarafından resmi soruşturma başlatıldı.
Süreç kapsamında harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı ailenin evine giderek adreste detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.