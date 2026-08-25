Eskişehir'de akılalmaz olay! 1 aydır kulağı ağrıyan 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı

Eskişehir’de yaklaşık bir aydır geçmeyen kulak ağrısı ve kanama şikayetiyle özel bir hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun dış kulak yoluna yapışmış canlı kene tespit edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Eskişehir'de akılalmaz olay! 1 aydır kulağı ağrıyan 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı
Yayınlanma:

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla çıkarılan kenenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

1 AYDIR DEVAM EDEN AĞRININ SEBEBİ CANLI KENE ÇIKTI

Ailesi tarafından hastaneye getirilen 5 yaşındaki çocuğun muayenesinde sağ kulağında yabancı bir cisim fark edildi. Yapılan detaylı incelemede, dış kulak yolu derisine tutunarak kanamaya yol açan canlının kene olduğu belirlendi. Cilde yapışan parazit, uzman hekimin müdahalesiyle canlı olarak çıkarıldı ve enfeksiyon riskine karşı gerekli tedavi uygulandı.

UZMANLARDAN PİKNİK VE AÇIK ALAN UYARISI: "KULAK AĞRISINI İHMAL ETMEYİN"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Faruk Özkırış, özellikle yaz aylarında açık alanlarda vakit geçiren ailelere kritik uyarılarda bulundu:

"Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık, tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş grubunda otluk alanda oynarken keneler vücutlarına yapışabilir ve kulak yoluna girebilir. Bu nedenle kulak ağrısı yaşayan çocukları ihmal etmemek ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir."

7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren BankalarEkonomi
Deprem mi oldu? 25 Ağustos son dakika depremleri açıklandıDeprem mi oldu? 25 Ağustos son dakika depremleri açıklandıYurt
Eskişehir kene
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Aile şirketi gibi çalışan çete 30 kişiyi 25 milyon lira dolandırdı
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
16'sı kırmızı bültenle aranan 60 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Sosyal medya fenomeni dahil 4 şüpheli tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş davasında karar
71 ilde uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor 26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu
7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Sarı torba nedir? Sarı torba nedir?
Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum