Eskişehir'de akılalmaz olay! 1 aydır kulağı ağrıyan 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıktı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla çıkarılan kenenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

1 AYDIR DEVAM EDEN AĞRININ SEBEBİ CANLI KENE ÇIKTI

Ailesi tarafından hastaneye getirilen 5 yaşındaki çocuğun muayenesinde sağ kulağında yabancı bir cisim fark edildi. Yapılan detaylı incelemede, dış kulak yolu derisine tutunarak kanamaya yol açan canlının kene olduğu belirlendi. Cilde yapışan parazit, uzman hekimin müdahalesiyle canlı olarak çıkarıldı ve enfeksiyon riskine karşı gerekli tedavi uygulandı.

UZMANLARDAN PİKNİK VE AÇIK ALAN UYARISI: "KULAK AĞRISINI İHMAL ETMEYİN"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Faruk Özkırış, özellikle yaz aylarında açık alanlarda vakit geçiren ailelere kritik uyarılarda bulundu:

"Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık, tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş grubunda otluk alanda oynarken keneler vücutlarına yapışabilir ve kulak yoluna girebilir. Bu nedenle kulak ağrısı yaşayan çocukları ihmal etmemek ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir."