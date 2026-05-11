Eskişehir'de Burger kabusu: 6 arkadaştan 3'ü hastanelik oldu!

Arkadaş gruplarıyla dışarıda yemek yiyen vatandaşlarda tedirginlik yaratan olayda, 6 kişilik bir gruptan 3 kişinin hastanelik olması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.



BURGER KEYFİ HASTANEDE BİTTİ

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir burger restoranına giden 6 kişilik arkadaş grubu, sipariş ettikleri yemekleri yedikten kısa bir süre sonra fenalaşmaya başladı. Gruptaki 3 kişinin mide bulantısı ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, fenalaşan 3 genci ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



NUMUNELER İNCELEMEYE ALINDI

Yaşanan üzücü olayın ardından işletmeye giden polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, restoranın mutfak ve depo bölümlerinde denetim gerçekleştirdi. Zehirlenmeye neden olduğu düşünülen burgerlerden ve kullanılan malzemelerden detaylı analiz için numuneler alındı.

İşletmenin hijyen koşulları ve kullanılan etlerin saklama şartları inceleme altına alınırken, zehirlenmenin kesin nedeni laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.