Eskişehir'de Burger kabusu: 6 arkadaştan 3'ü hastanelik oldu!

Eskişehir’in en işlek bölgelerinden biri olan Eskibağlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi, burger restoranlarını mercek altına aldırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Eskişehir'de Burger kabusu: 6 arkadaştan 3'ü hastanelik oldu!
Yayınlanma:

Arkadaş gruplarıyla dışarıda yemek yiyen vatandaşlarda tedirginlik yaratan olayda, 6 kişilik bir gruptan 3 kişinin hastanelik olması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.


BURGER KEYFİ HASTANEDE BİTTİ

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir burger restoranına giden 6 kişilik arkadaş grubu, sipariş ettikleri yemekleri yedikten kısa bir süre sonra fenalaşmaya başladı. Gruptaki 3 kişinin mide bulantısı ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, fenalaşan 3 genci ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.


NUMUNELER İNCELEMEYE ALINDI

Yaşanan üzücü olayın ardından işletmeye giden polis ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, restoranın mutfak ve depo bölümlerinde denetim gerçekleştirdi. Zehirlenmeye neden olduğu düşünülen burgerlerden ve kullanılan malzemelerden detaylı analiz için numuneler alındı.

İşletmenin hijyen koşulları ve kullanılan etlerin saklama şartları inceleme altına alınırken, zehirlenmenin kesin nedeni laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Tahran'dan Washington'a rest! İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddettiTahran'dan Washington'a rest! İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddettiGündem
Eskişehir gıda zehirlenmesi
Günün Manşetleri
İran ABD'nin taleplerini "mantık dışı" bulup reddetti
Dolandırıcıların 936 Milyonluk oyunu bozuldu!
Kurban Bayramı öncesi "KKKA" alarmı!
Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 yeni halk plajı
İkinci el araç satışında kurallar değişiyor
Tam 11 yıl sonra geri dönüyor!
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Çok Okunanlar
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık gündemi! Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık gündemi!
Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları