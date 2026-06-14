Eskişehir'de cani koca dehşeti! 5 aylık eşinin otomobilini çakmakla ateşe verip yanmasını izledi

Otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yanan aracının başına gelen talihsiz kadın gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, eşinin aracını küle çeviren öfkeli kocayı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖFKELİ KOCA KARISININ ARACINI TARLA YOLUNA KAÇIRDI

Kan donduran olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde bulunan bir tarla bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezer T. isimli şahıs, henüz 5 aylık evli olduğu eşi Emine T. ile bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan Sezer T., karısı Emine T.'ye ait olan 26 AIN 629 plakalı otomobili izinsizce alarak Sakintepe Mahallesi'ndeki tenha tarla yoluna götürdü.

ÖN KOLTUKLARI ÇAKMAKLA TUTUŞTURUP YANMASINI BEKLEDİ

Gözü dönen koca, tarla yolunda durdurduğu otomobilin ön koltuklarını cebinden çıkardığı çakmakla tutuşturdu. Koltukların alev almasının ardından araçtan dikey bir hızla uzaklaşan Sezer T., yol kenarına geçerek karısının arabasının cayır cayır yanmasını izledi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sararken, yoldan geçen diğer sürücülerin ve çevre sakinlerinin acil ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma/polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ AMA ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerine ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile köpüklü suyla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, lüks otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi.

ACILI EŞ ENKAZ BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otomobilinin kocası tarafından kaçırılıp yakıldığını haber alan Emine T., hızla olay yerine geldi. Tarla yolunda küle dönmüş aracını gören genç kadın, sinir krizleri geçirerek enkaz başında uzun süre gözyaşı döktü. Kendisine ait malı kasıtlı olarak kundaklayan siber ve fiziki takiple aranan eşi Sezer T.'den şikayetçi olan Emine T.'nin ifadesi doğrultusunda, emniyet güçleri adli soruşturmayı derinleştirerek kaçan kocayı yakalamak için düğmeye bastı.