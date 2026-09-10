Eskişehir'de çifte cinayet davasında yeniden yargılama: Sanıktan acılı babaya SEGBİS'ten yanıt

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta 2022 yılında yaşanan ve iki kardeşin hayatını kaybettiği çifte cinayet davası, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

HUSUMET BİR ARABA MESELESİYLE BAŞLAMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki grup arasındaki husumet bir kişinin araçla evine bırakılmaması ve ardından sosyal medyada yaşanan küfürleşmeyle alevlenmişti. Olay günü pompalı tüfek ve satırla olay yerine giden İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan Akdemir ve Muharrem Baran Akdemir'in karıştığı kavgada tüfekle vurulan Volkan Şener ile kardeşi Polat Gezgin hayatını kaybetmiş, Selim Gezgin ve Muharrem Gezgin ise yaralanmıştı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında hapis cezası vermiş, ancak Yargıtay bu kararı usul, haksız tahrik ve kasten öldürmeye teşebbüs maddelerinin uygulanma şartları yönünden bozarak dosyayı yeniden mahkemesine göndermişti.

Bozma kararının ardından yeniden başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ve Muharrem Baran Akdemir cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşma salonunda ise taraf avukatlarının yanı sıra maktullerin babası Selim Gezgin ve annesi Aynur Şenel de hazır bulundu.

"BİZİM DE HAYATIMIZ SÖNDÜ"

Duruşmada söz alan maktullerin babası Selim Gezgin, mahkeme heyetine seslenerek şunları söyledi: "Benim iki tane yavrum gitti, hayatım bitti. İki tane evlat büyütmek kolay değil. İki tane yavru gitti. Onlar bu dünyada çok güzel insanlardı, kucaklarda büyüttüm. Bizim onlara karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istiyorum."

Acılı babanın feryadı sürerken SEGBİS ekranından araya giren tutuklu sanık Beytocan Akdemir, "Onlar kadar bizim de hayatımız söndü başkanım" diyerek seslendi. Mahkeme başkanı bunun üzerine sanığı izinsiz söz almaması konusunda uyardı.

"BEN SİZİN HUZURUNUZA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Sanıklardan Beytocan Akdemir savunmasında, duruşmaya SEGBİS vasıtasıyla bağlanmak istemediğini dile getirdi: "Ben SEGBİS'le ifade vermeyi kabul etmiyorum. Ben sizin huzurunuza çıkmak istiyorum. Savcılık mütalaasına diyecek bir şeyim yoktur."

Diğer tutuklu sanık Muharrem Baran Akdemir ise Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden ek süre istedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Aynur Şenel de en ağır cezanın verilmesini isteyerek duygularını şöyle ifade etti: "Benim iki tane evladım gitti, ocağımızı söndürdüler. Ailemi yıktılar, bizi perişan ettiler. Ben sizin adaletinize sığınıyorum. Biz yaşamıyoruz, evlatlarımla beraber öldüm. Evlatlarım toprağın altında, bizim yüzümüz gülmez. Acılar içindeyim, bu acı hiçbir zaman bitmez."

"HERKES ELİNE SİLAH ALIRSA ADALET KALMAZ"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan baba Selim Gezgin, kollarındaki saçma izlerini göstererek adalete güvendiğini fakat sanıkların tahliye edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sıcak Sular mevkiinde ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Gezgin, sözlerine şöyle devam etti: "Mahkemelerimizin vermiş olduğu karara saygı duyacağız. Benim iki tane oğlum vefat etti, hiç uğruna öldürüldü. Benim yavrularım tertemiz insanlardı, haydut ya da hırsız değillerdi. Eskişehir araştırsın, Sıcak Sular'da büyüdü benim iki çocuğum. Bir tanesinin adı Volkan Şenel, birinin adı Polat Gezgin'dir. Benim bir tane torunum, bir gelinim kaldı. Evim harabe oldu. Geri kalan iki oğlum daha var, onlar da bunların suçlarından ötürü cezalar aldılar. Benim hayatım yıkıldı. Adalet Bakanı'nın kulağına gitsin; 'Bunların kanı yerde kalmasın, biz de bunlara müebbet verdik oğlum, yüreğin ferahlasın' desinler. Ben bunu istiyorum. Bunları tahliye edip yarın bir gün bu halkın içine salmayın. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes eline silah alırsa, herkes kendi kanununu kendi çizerse ne olur? Dünyada adalet kalmaz."

Olay sırasında kendisinin de ölümden döndüğünü belirten Gezgin şöyle konuştu: "Adalet madem mülkün temeli; bana da adalet, onlara da adalet. Madem iki tane müebbet aldı, yatacaklar bu cezaları, başka yolu yok. İki müebbet ve benden alacakları ceza da üzerlerine konulacak. Bizim hanemizi yıktı bu insanlar. Bunları ben büyüttüm; Beytocan Akdemir'i ben büyüttüm, Baran Akdemir'i ben büyüttüm. Bozma kararı tebliğ edildiğinde avukatımı aradım. Bakın kollarımda saçmalar burada duruyor. O olay yerinde ben de ölebilirdim, yeğenim Erhan Şenel de ölebilirdi. Bunlar babası ve abisiyle tasarlayarak, kasten ve iştirak halinde bu olayı yaptılar. Cezanın bozulmasını istemiyoruz. İki müebbetleri ve benden alacakları cezayı da üzerlerine koymalarını istiyoruz."

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafiine esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar verirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.