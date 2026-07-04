Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla girdikleri evin bahçesinde kaçak kazı yapan gruptaki bir kişi, göçük oluşması sonucu toprak altında kalarak can verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 42 yaşındaki Hakan Çilingir'in de bulunduğu bir grup, define aramak maksadıyla bir evin bahçesine girerek su kuyusu yakınlarında kaçak kazı yapmaya başladı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Kazı çalışmalarının ilerlemesinin ardından beline bağlanan bir iple açılan tünele inen Çilingir, bu esnada aniden meydana gelen göçük neticesinde toprağın altında kaldı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Beraberindekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD personeli, mahsur kalan şahsı kurtarmak için iş makinelerinin de desteğiyle kapsamlı bir çalışma başlattı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

Ekiplerin gece boyu süren mücadelesi neticesinde sabah saatlerinde Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 5

Ancak tam bu sırada kazı alanında yeni bir toprak kayması daha yaşandı ve talihsiz adamın cenazesi yeniden tonlarca ağırlıktaki toprağın altında gömülü kaldı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 6

12 METRE DERİNLİKTE 18 SAATLİK MESAİ

Ekipler, yaşanan ikinci göçüğün ardından çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yaklaşık 18 saat süren zorlu ve kesintisiz müdahalenin sonunda, Çilingir'in cenazesi 12 metre derinlikten yüzeye çıkarılabildi.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 7

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın naaşı, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 8

Meydana gelen ölümcül kazanın ardından polis ekiplerinin başlattığı adli işlemler sürüyor. Bölgede gerçekleştirilen kaçak define kazısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti - Resim: 9

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin sorgu işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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Eskişehir define