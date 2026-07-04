Eskişehir'de define faciası! Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla girdikleri evin bahçesinde kaçak kazı yapan gruptaki bir kişi, göçük oluşması sonucu toprak altında kalarak can verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde İnönü ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 42 yaşındaki Hakan Çilingir'in de bulunduğu bir grup, define aramak maksadıyla bir evin bahçesine girerek su kuyusu yakınlarında kaçak kazı yapmaya başladı.
Kazı çalışmalarının ilerlemesinin ardından beline bağlanan bir iple açılan tünele inen Çilingir, bu esnada aniden meydana gelen göçük neticesinde toprağın altında kaldı.
Beraberindekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD personeli, mahsur kalan şahsı kurtarmak için iş makinelerinin de desteğiyle kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ekiplerin gece boyu süren mücadelesi neticesinde sabah saatlerinde Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ancak tam bu sırada kazı alanında yeni bir toprak kayması daha yaşandı ve talihsiz adamın cenazesi yeniden tonlarca ağırlıktaki toprağın altında gömülü kaldı.
12 METRE DERİNLİKTE 18 SAATLİK MESAİ
Ekipler, yaşanan ikinci göçüğün ardından çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yaklaşık 18 saat süren zorlu ve kesintisiz müdahalenin sonunda, Çilingir'in cenazesi 12 metre derinlikten yüzeye çıkarılabildi.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın naaşı, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Meydana gelen ölümcül kazanın ardından polis ekiplerinin başlattığı adli işlemler sürüyor. Bölgede gerçekleştirilen kaçak define kazısıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, şüphelilerin sorgu işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürecinin devam ettiğini bildirdi.