Eskişehir'de dehşet! Eski sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

Hastanede tedavi altına alınan kadının tıbbi süreci devam ederken, olay yerine intikal eden emniyet güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak sokağa atılan suç aleti bıçağı muhafaza altına aldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli R.G.'nin kimliğini ve gidiş istikametini belirleyerek yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.