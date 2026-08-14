Eskişehir'de dehşet! Eski sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 46 yaşındaki R.G., sokakta tartıştığı eski sevgilisi F.S.'yi takip ederek bıçakladı. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan kadın hastaneye kaldırılırken, suç aletini bırakıp kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'ndeki İki Eylül Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 46 yaşındaki F.S. isimli kadın ile aynı yaştaki eski sevgilisi R.G. arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Yaşanan sözlü gerginliğin ardından bölgeden ayrılmaya çalışan kadının peşini bırakmayan R.G., takip ettiği eski sevgilisine fiziki müdahalede bulunarak bıçakla saldırdı.
Saldırı sonucu aldığı darbelerle ağır yara alan talihsiz kadın, kanlar içinde kalarak sokağın ortasında yere yığıldı. Şüpheli R.G. ise olayda kullandığı bıçağı olay yerinde bırakarak hızla bölgeden uzaklaşıp izini kaybettirdi.
Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı F.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın, buradaki müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan kadının tıbbi süreci devam ederken, olay yerine intikal eden emniyet güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak sokağa atılan suç aleti bıçağı muhafaza altına aldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli R.G.'nin kimliğini ve gidiş istikametini belirleyerek yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.